Главная Новости
17 апреля • обновлено в 20:39
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Полтавщине разгорелся масштабный пожар в поле. Видео с места ЧП

1.8т
Читать материал на украинском

В Полтавской области в пятницу, 17 апреля, произошел масштабный пожар – загорелось поле возле села Лесинки Кобелякского района.

Об этом сообщается на Facebook-странице Pavlovsky News. Там же была опубликована трансляция с места ЧП.

В Полтавской области загорелось поле

В Полтавской области загорелось поле

Скрин видео

Отмечается, что огонь распространяется возле границы с Днепропетровской областью.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 16 апреля произошел пожар в Голосеевском парке. Предварительная причина возгорания – поджог сухой травы. Огонь перекинулся на дворы жилых домов.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Дарья Дурова
Место
Украина Полтава
Теги
видео пожар
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Расследования

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2,2 миллионов человек, погибли – более 150 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги