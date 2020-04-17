На Полтавщине разгорелся масштабный пожар в поле. Видео с места ЧП

В Полтавской области в пятницу, 17 апреля, произошел масштабный пожар – загорелось поле возле села Лесинки Кобелякского района.

Об этом сообщается на Facebook-странице Pavlovsky News. Там же была опубликована трансляция с места ЧП.

В Полтавской области загорелось поле Скрин видео

Отмечается, что огонь распространяется возле границы с Днепропетровской областью.

Как писал OBOZREVATEL, в Киеве 16 апреля произошел пожар в Голосеевском парке. Предварительная причина возгорания – поджог сухой травы. Огонь перекинулся на дворы жилых домов.

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