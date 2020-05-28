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29 мая • обновлено в 00:51
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На Полтавщине произошло ДТП с участием полицейских: один погиб. Фото 18+

1.3т
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В Полтавской области 28 мая произошло ДТП с участием сотрудников правоохранительных органов, в результате которой погиб полицейский, еще два человека пострадали.

Расследование происшествия ведет Государственное бюро расследований, сообщается на сайте ведомства (чтобы посмотреть все фото 18+, проскролльте новость до конца).

На Полтавщине произошло ДТП с участием полицейских: один погиб

Авария произошла около 16:30 на отрезке автодороги Киев-Харьков. По предварительной информации, старший сержант одного из Управлений стратегических Нацполиции, который находился за рулем Mercedes Sprinter, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и съехал в кювет, в результате чего автомобиль перевернулся.

От полученных травм на месте скончался пассажир – также полицейский. Еще один правоохранитель и гражданское лицо получили травмы и госпитализированы.

На Полтавщине произошло ДТП с участием полицейских: один погиб

Расследование ведется по части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, которое привело к гибели пострадавшего) УК. Виновнику аварии грозит от 3 до 8 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без этого.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре 25 мая легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом, в результате чего пострадала девушка.

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Автор
Юрий Сергиенко
Место
Украина
Теги
Государственное Бюро Расследований ДТП
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