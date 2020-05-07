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7 мая • обновлено в 18:23
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На Полтавщине поймали террориста из базы Интерпола: видео задержания

1.6т
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В Полтавской области задержали гражданина Египта, который находился в международном розыске Интерпола за совершение особо тяжких преступлений на родине.

Как сообщило областное управление Службы безопасности Украины, задержание произошло в результате проведенных контрразведывательных мероприятий совместно с сотрудниками Национальной полиции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

СБУ задержала иностранного экстремиста

СБУ задержала иностранного экстремиста

Иллюстрация

"Установлено, что иностранец также был причастен к преступлениям международной религиозно-экстремистской организации "Братья-мусульмане" и пропагандировал идеи радикального экстремизма среди мусульман на Полтавщине", – говорится в сообщении.

В настоящее время планируется экстрадиция задержанного в Египет.

Как сообщал OBOZREVATEL в Одессе в январе задержали гражданина Беларуси, которого разыскивал Интерпол. 38-летнего мужчину подозревают в краже в особо крупных размерах и подделке документов.

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Место
Украина
Теги
Служба безопасности Украины мировой терроризм
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