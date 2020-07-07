На Полтавщине подорвали авто "Укрпошти" и украли 2,75 млн грн: сотрудники в больнице
Во вторник, 7 июля, около села Тишки, Полтавской области, неизвестные совершили нападение на авто "Газель", который принадлежит "Укрпоште". Нападавшие взорвали машину и похитили более 2,75 млн гривен и табельный пистолет охранника.
В результате разбойного нападения, два человека, находившихся в автомобиле, получили телесные повреждения и доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ НП региона.
"В результате нападения два человека получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель автомобиля находится в тяжелом состоянии в больнице", – добавили в Офисе генерального прокурора.
В Полтавской области введен план перехвата, полиция осуществляет оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию особо опасных преступников.
В "Укрпочте" добавили, что авто доставлял корреспонденцию по маршруту Лубны – Лохвица.
"Сейчас работники госпитализированы в больницы, им оперативно оказывается медицинская помощь. Команда" Укрпошти" отслеживает состояние здоровья пострадавших и находится на постоянной связи с управлением здравоохранения Полтавской облгосадминистрации и больницей. При необходимости компанией будет предоставлено все необходимое для лечения сотрудников", – сообщили в компании.
По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по квалифицирующими признаками статьи 15, части 2 п. 6 ст. 115 (покушение на убийство) и части 4 статьи 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Офис Генерального прокурора будет контролировать ход расследования уголовного производства.
Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 июля в Винницкой области неизвестные люди ограбили банкомат и унесли около миллиона гривен.