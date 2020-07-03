На Полтавщине патрульные сломали руку мужчине, который отказывался от госпитализации. Иллюстрация. РБК-Украина

В городе Кременчуг Полтавской области патрульных полицейских обвинили в превышении служебных полномочий, в результате чего пострадал человек.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры Полтавской области на своем сайте. По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в городе Кременчуг приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации.

"Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья", – говорится в сообщении.

На Полтавщине патрульные сломали руку мужчине, который отказывался от госпитализации Прокуратура Полтавской области

Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Подследственность определена территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенном в городе Полтаве.

Также местная прокуратура проводит дальнейшую проверку указанного факта.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских обвинили в избиении активиста во время протестов под Шевченковским районным судом Киева 15 июня, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко.