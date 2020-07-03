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На Полтавщине патрульные сломали руку мужчине, который отказывался от госпитализации

Яра Дорош
Расследования
1,4 т.
На Полтавщине патрульные сломали руку мужчине, который отказывался от госпитализации. Иллюстрация

На Полтавщине патрульные сломали руку мужчине, который отказывался от госпитализации. Иллюстрация. РБК-Украина

В городе Кременчуг Полтавской области патрульных полицейских обвинили в превышении служебных полномочий, в результате чего пострадал человек.

Об этом написала пресс-служба прокуратуры Полтавской области на своем сайте. По данным следствия, сотрудники батальона патрульной полиции в городе Кременчуг приехали на вызов медиков, где житель квартиры отказывался от госпитализации.

"Один из патрульных заломил мужчине руки за спину и силой надел наручники. В результате такого применения спецсредства пострадавший получил телесные повреждения в виде перелома костей предплечья", – говорится в сообщении.

На Полтавщине патрульные сломали руку мужчине, который отказывался от госпитализации

На Полтавщине патрульные сломали руку мужчине, который отказывался от госпитализации Прокуратура Полтавской области

Кременчугская местная прокуратура начала уголовное производство по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа, что сопровождалось насилием (ч. 2 ст. 365 УК Украины). Подследственность определена территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенном в городе Полтаве.

Также местная прокуратура проводит дальнейшую проверку указанного факта.

Как сообщал OBOZREVATEL, полицейских обвинили в избиении активиста во время протестов под Шевченковским районным судом Киева 15 июня, где избирали меру пресечения Сергею Стерненко.

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