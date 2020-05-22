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22 мая • обновлено в 16:29
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На Полтавщине мужчину судили за порно-ролики: украинец "прославился" под ником Honey-sexpistol

2.3т
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В Полтавской области мужчину осудили за изготовление порнографических роликов и загрузку их на портал PornHub.

Судебное решение, опубликованное в Едином госреестре, вынес Шишацкий райсуд на Полтавщине.

"Изготовленную продукцию (подсудимый – Ред.) с помощью ноутбука марки Asus, роутера марки Mercusys через сеть интернет распространял в свободный доступ для других пользователей сети на аккаунте Honey-sexpistol, который он создал на сайте PornHub", – говорится в решении.

Украинца осудили за изготовление порнографических роликов ​​​​​​

Украинца осудили за изготовление порнографических роликов ​​​​​​

На судебном заседании мужчина признал свою вину. Согласно приговору он обязан выплатить штраф размером в 3400 грн. Также он должен оплатить судебные издержки – 1 256 грн 8 копеек.

Отметим, что в соответствии с УК Украины, изготовление и распространение порнографии наказывается штрафами и лишением свободы.

На Полтавщине мужчину судили за порно-ролики: украинец "прославился" под ником Honey-sexpistol
На Полтавщине мужчину судили за порно-ролики: украинец "прославился" под ником Honey-sexpistol
На Полтавщине мужчину судили за порно-ролики: украинец "прославился" под ником Honey-sexpistol

Как сообщал OBOZREVATEL, полиция закрыла уголовное дело о незаконной съемке на видео для порносайтов пациенток в Одесском онкодиспансере.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Полтава
Тег
порно
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