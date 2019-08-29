Во вторник, 27 августа, в селе Светлогорское (Кобелякский район, Полтавская область) местный житель 1996 года рождения изнасиловал 6-летнюю девочку.

Как сообщило издание "Эхо", он пришел в гости к своей знакомой, матери пострадавшего ребенка.

По словам мужчины, он попрощался с женщиной и планировал идти, но ее дочь якобы попросила провести его. По дороге местный житель изнасиловал ребенка.

На Полтавщине мужчина изнасиловал 6-летнюю девочку

Правоохранители задержали его. Было открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 УК Украины "Изнасилование". Злоумышленника ждет лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и до сих пор находился на условном сроке наказания.

Девочку госпитализировали в Кобелякскую центральную районную больницу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 25 августа, в Полтаве патрульные задержали мужчину, который напал на 9-летнего ребенка, вероятно, с целью изнасилования. Он силой затащил в кусты девочку, которая гуляла во дворе, и начал снимать с нее одежду. Это заметили прохожие, которые выхватили ребенка из рук злоумышленника и вызвали полицию.

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