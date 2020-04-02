На Полтавщине медсестра больницы для больных коронавирусом совершила самоубийство – СМИ

Главная медицинская сестра центральной районной больницы города Гребенка Полтавской области была найдена повешенной в собственной квартире.

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По мнению знакомых и близких умершей, женщина совершила самоубийство из-за возложенные на нее руководством больницы обязанности по приему пациентов, и полной неготовностью медучреждения обслуживать больных, сообщает ТСН.ua.

"Женщина всегда была жизнерадостной, приветливой не было проблем и конфликтов ни с кем, поэтому причиной совершения самоубийства, вероятно, стали обстоятельства на работе. Женщина работала главной медсестрой в больнице, и накануне начали поступать указания по подготовке больниц в случае распространения коронавируса, на что главный врач Кривошея быстренько написал заявление, и ушел в отпуск, его заместитель – на больничный, и вся ответственность за дальнейшие действия упала на главную медсестру! Женщина всегда была ответственным и относилась с сочувствием к людям и пациентам, но так как с ней поступило руководство больницы переходит всякие границы!", – говорится в сообщении.

Медсестра "Корреспондент"

В свою очередь главный врач больницы Виктор Кривошея опроверг информацию о своем отпуске, а главной причиной самоубийства медсестры считает ее многолетнюю болезнь.

"Прекрасный человек и специалист. Она давно болела и имела проблемы с сосудами. Лечилась в нашей больнице, а потом ездила на компьютерную томографию в областную больницу. А у нее началось обострение болезни в весенний период и она снова попала в нашу больницу на дневной стационар. В воскресенье, 29 марта, она прокапалась и все было нормально, а в понедельник, 30 марта, ее нашли", – рассказал главный врач.

"В отпуск я не ходил. Был 10 дней в отпуске, когда еще все только начиналось в Китае, а в Европе не было случаев. В апреле у моей заместительницы должен быть плановый отпуск. Да, мы действительно, как и другие больницы в Украине, готовились к COVID-19 делали закупки. Главная медсестра не делала все сама, а ей помогали медицинские сестры", – добавил он.

Центральная районная больница города Гребенка "Новости Полтавщины"

По факту самоубийства Национальной полиции в Полтавской области открыто производство: "Действительно факт совершения самоубийства. Полиция открыла соответствующее производство, дело исследуется. Также уже пообщались с родными женщины. Фактов того, что это было доведение до самоубийства нет", – сообщил спикер ведомства Юрий Сулаев.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL в городе Олешки на Херсонщине от коронавируса умерла медицинская сестра, из-за чего ее коллег поместили на самоизоляцию – целом это 130 медиков.

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