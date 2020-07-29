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На Полтавщине легковушка влетела в отбойник, чтобы не столкнуться с грузовиком

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
2,7 т.
На трассе Киев-Харьков произошло ДТП с участием легковушки и грузовика

На трассе Киев-Харьков произошло ДТП с участием легковушки и грузовика.

На трассе Киев-Харьков в районе села Александровка Полтавской области 29 июля легковой автомобиль, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, врезался в отбойник.

Как рассказали OBOZREVATEL очевидцы аварии, автомобиль "Рено Дастер" двигался в сторону Киева. Водитель грузовика "Вольво", очевидно, начал совершать маневр разворота и создал тем самым помеху движению легковушки. Водитель "Рено" попытался избежать столкновения и влетел в отбойник.

О жертвах и пострадавших ничего не сообщается. На месте ДТП работают полицейские.

На трассе Киев-Харьков в Полтавской области произошло ДТП

На трассе Киев-Харьков в Полтавской области произошло ДТП

Легковой автомобиль, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, врезался в отбойник

Легковой автомобиль, пытаясь избежать столкновения с грузовиком, врезался в отбойник

Грузовик Вольво начал совершать маневр разворота

Грузовик Вольво начал совершать маневр разворота

На месте ДТП работают полицейские

На месте ДТП работают полицейские

О жертвах и пострадавших не сообщается

О жертвах и пострадавших не сообщается

ДТП произошло в районе села Александровка Полтавской области

ДТП произошло в районе села Александровка Полтавской области

Как писал OBOZREVATEL, в Каменец-Подольском Хмельницкой области в ДТП с участием машины скорой помощи и легкового автомобиля пострадали 9 человек.

УкраинаПолтаваДТП
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