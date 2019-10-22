На Полтавщине из ружья застрелился депутат

На Полтавщине в районном центре Шишаки застрелился 55-летний депутат райсовета от партии ВО "Батькивщина" Владимир Петренко.

Об этом говорится в сообщении Шишацкого районного совета на Facebook. Семье выражают искренние соболезнования.

По информации "Фактов", трагедия произошла днем 21 октября.

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"О трагической смерти депутата в полицию около 13:00 сообщила его супруга. Она обнаружила его в доме с огнестрельным ранением в голову. Рядом находилась охотничья винтовка, зарегистрированная на хозяина. Полиция изучает обстоятельства, которые повлекли смерть мужчины. Открыто уголовное производство по факту умышленного убийства с пометкой "самоубийство", — рассказала пресс-офицер отдела коммуникации ГУНП в Полтавской области Полина Ларина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Полтавской области разбился вертолет с бывшим министром аграрной политики Тарасом Кутовым.

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