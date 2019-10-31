На Полтавщине грузовик протаранил авто патрульных: фото и видео ДТП

В четверг, 31 октября, возле села Андрейки в Полтавской области на трассе Суммы-Полтава-Александрия столкнулись многотонный грузовик и патрульный автомобиль Mitsubishi, в результате чего пострадали сотрудники полиции.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Оперативный УКР" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что грузовик, осуществляя обгон и не убедившись в его безопасности, выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигались полицейские. Оба патрульных, которые находились в машине, получили травмы, однако их жизням ничего не угрожает.

На Полтавщине грузовик протаранил авто патрульных Instagram Х**вый Кременчуг

На Полтавщине грузовик протаранил авто патрульных Instagram Х**вый Кременчуг

На Полтавщине грузовик протаранил авто патрульных Instagram Х**вый Кременчуг

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 октября в Полтавской области в страшном ДТП погибла патрульная полицейская Марина Фетч.

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