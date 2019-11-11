Всех экстренно эвакуировали: с поездом "Харьков — Киев" произошло ЧП

На Полтавщине 11 ноября экстренно остановили поезд №719 сообщением "Харьков — Киев", который уже находился в пути — якобы из-за "угрозы взрыва".

Примерно в 11:00 неизвестный заявил в полицию о его заминировании. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.

"Для проведения оперативных действий поезд был остановлен в 11:12 на станции Миргород. Пассажиров высажено", — говорится на официальном сайте УЗ.

Неизвестные "заминировали" поезд "Харьков — Киев" "Радио Свобода"

Отмечается, что на месте сейчас работают представители Национальной полиции, ДСНС, СБУ, а также военизированной охраны Укрзализныци.

Детали спецоперации пока неизвестны. В то же время в УЗ просят с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 7 ноября поезд "Интерсити" "Львов — Киев" остановился неподалеку от станции "Коростень" в Житомирской области из-за сообщения о минировании.

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