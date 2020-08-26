На Полтавщине двух детей обвинили в изнасиловании 4-летней девочки.

В Новосанжарском районе Полтавской области женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что двое малолетних парней изнасиловали ее дочь.

Как рассказал OBOZREVATEL источник в правоохранительных органах, по словам матери, преступление произошло еще 10 августа этого года, а сама она узнала об этом только недавно.

"В полицию 25 августа обратилась жительница одного из поселков Новосанжарского района. По ее словам, двое несовершеннолетних парней, 11 и 12 лет, изнасиловали ее 4-летнюю дочь", – рассказал источник.

"Семьи фигурантов этого дела знакомы между собой. Только вчера мама малютки обратилась в полицию с заявлением", – добавил наш собеседник.

В полиции Полтавской области в свою очередь OBOZREVATEL сообщили, что на данный момент назначены необходимые экспертизы, а также проводятся следственные действия.

Кроме того, открыто уголовное производство по части 4 статьи 152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Перечинском районе Закарпатской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку.

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