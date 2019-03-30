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На полигоне под Черниговом вспыхнул крупный пожар

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В субботу, 30 марта, на полигоне бытовых отходов в Черниговской области вспыхнул крупный пожар, который охватил около 7 га.

Огонь разошелся отдельными участками по территории, принадлежащей КП "Производственное управление коммунального хозяйства" вблизи г. Нежин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 16:18. В 17:10 он был локализирован спасателями на площади 7 га.

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Пожар на полигоне (иллюстрация)

Пожар на полигоне (иллюстрация)

Зебра ТВ

На место ЧП прибыли 17 человек и 5 единиц техники, из них 8 человек и 2 машины – от ГСЧС.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Черниговской области произошел взрыв неизвестного предмета на полигоне, в результате чего был ранен военнослужащий.

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Место
Украина
Теги
пожарполигон
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