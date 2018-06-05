На подвалах аншлаг: на Донбассе произошли резкие перемены

С момента переформатирования Антитеррористической операции на Объединенные силы оккупанты придумали штрафбаты для местных, которые не хотят воевать.

Кроме того, на подвалах террористов наблюдается аншлаг. Об этом говорится в блоге Фашика Донецкого, опубликованного на OBOZREVATEL.

"Как мы все помним, 1 мая АТО начало называться ООС. Первыми переформатирования АТО в ООС "шуганулись" те коллаборанты, которые именно воюют с солдатами НАТО под Макеевкой, а не ловят н*гров по Донецку и американских шпионов среди цивильных. Власть и принятие решений перешли именно к военным ВСУ", – написал он.

По словам блогера, террористы "ДНР" испугались. При чем одной из самых важных причин этого стала скорость принятия решения ВСУ.Он напомнил, что с апреля террористы несут потери и сами это подтверждают. При этом, местные "ополченцы" начали увольняться.

"Понять дезертиров можно: смысл дохнуть за идеи "недоросии", если тебя задним числом уволят при смертельном исходе, а если калекой останешься, то будешь получать пенсию аж 2904 рублей", – добавил Фашик Донецкий.

По его словам, на жалобы террористов и увольнения кураторы из РФ придумали новую тактику ведения войны.

"Загоняем в Горловку кадровых военных РФ, берем местных дуралеев и используем их в виде наживки на передовых позициях. Местных в расход, а кадровые за счет того, что местных косит свинцовая малярия, выявляют огневые точки ВСУ. Если кто не понял, повторяю: под Горловкой, задача местного "ополчения" заставить выстрелить воина ВСУ в ва*ного дуралея, чтобы "ихтамнеты" зафиксировали огневую точку", – рассказал блогер.

"Те, кто на передовых позициях стоял, начали массово увольняться, а так называемый резерв армии "ДНР" тоже готов идти на подвал, но никак не на передовую. Правда, россияне тут же решили проблему с так называемыми отказниками: на передовую под Горловку начали гнать провинившихся ор*ов, штрафбат, так сказать", – резюмировал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июня террористы на Донбассе потерпели поражение.