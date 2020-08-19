Спецслужбы РФ готовили масштабную атаку на органы власти и критическую инфраструктуру Украины – СНБО

Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО обнаружил признаки подготовки к масштабной скоординированной атаке на органы государственной власти Украины и объекты критической инфраструктуры.

Атака должна была произойти накануне Дня Независимости и была направленной на дестабилизацию ситуации в стране во время подготовки к очередным местным выборам, сказано на сайте Совета национальной безопасности и обороны.

В сообщении указывается на активизацию хакерской группировки Gamaredon, за которой стоят спецслужбы Российской Федерации.

"Специалисты выявили тенденцию к модернизации программных средств кибератак с целью повышения эффективности преодоления средств защиты и сокрытия своей деятельности в скомпрометированных системах", – отметили в СНБО.

Поясняется, что во время последних попыток атак используются вредоносные вложения, которые имитируют документы государственных органов власти, в частности, Службы безопасности Украины. Преступники рассылают вредоносные документы по электронной почте. Если их открыть, хакеры получат доступ к системам и сетям.

В СНБО подчеркнули, что злоумышленники готовились к масштабной и скоординированной атаке на информационные системы госорганов, объектов критической инфраструктуры.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что все субъекты сектора безопасности и обороны, которые обеспечивают кибербезопасность, работают в постоянном режиме отслеживания, предупреждения и отражения кибератак.

"Киберугрозы со стороны Российской Федерации крайне опасны как для Украины, так и для европейских стран", – сказал он. Эксперты предупредили субъектов кибербезопасности об опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно российские хакеры взломали личную электронную почту экс-министра торговли Великобритании Лиама Фокса и выложили в сеть данные, которые непосредственно касаются государственных дел.