На OLX завелись мошенники: как обманывают украинцев

На известном интернет-ресурсе OLX можно стать жертвой мошенников. Один из мошеннических колл-центров был обнаружен в стенах следственного изолятора.

Как сообщает ТСН, на такую предполагаемую преступную группу вышла обманутая клиентка, которая пыталась купить через OLX планшет для ребенка. Вместе со службой безопасности банка они провели собственное расследование (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как мошенники обманывают онлайн-покупателей на OLX

"Пришло сообщение в тот чат, куда с 2017 года приходили все сообщения OLX. У меня такого никогда не было, чтобы в чат банка, например, куда постоянно приходят сообщения, приходили такие смс-ки. И как только деньги пошли, через несколько секунд зашли в свой кабинет и увидели, что никакая покупка там не появилась", – рассказала Екатерина Коберник.

Клиентка с мужем списались с мошенником в чате. Он откровенно посмеялся с угроз украинскими законами. Но впоследствии стал откровенным и согласился рассказать, как работает. Мол, подменную смс-ку может отправить под логотипом любого бренда.

"Я также могу на почту отправить от OLX. На телефон также с любым именем позвонить. Специальные сервисы есть в интернете. Они закрываются постоянно, но новые появляются. Копейки, центов 10. На почту бесплатно", – признался мужчина.

Эксперт по телекоммуникациям Роман Химич заявил изданию, что крупные компании заключают специальные соглашения с мобильными операторами и блокируют подменные смс.

В самой OLX говорят, что уже ведут переговоры с мобильными операторами и ежедневно блокируют около тысячи мошеннических аккаунтов. Однако ежедневно до 25 их клиентов все равно становятся жертвами кибер-преступников. Эта схема возникла и была отработана в России – и в течение последних полгода перекинулась в Украину.

В переписке мошенник сообщил, что полученные от жертвы гривны через специальный сайт-конвертор сразу переводят в электронную валюту – биткоины. Работают организованно, часть прибыли отдают куратору.

"20% отдаю. За то, что убивают карты. Скрипт держат. Самому лень это, да и зачем ответственность брать?", – говорит интернет-преступник.

Коберник с помощью службы безопасности Monobank сделала специальный денежный перевод мошеннику и отследила движение средств.

"Колл-центр, то есть люди, которые непосредственно звонят покупателям OLX, они сидят в одном из украинских СИЗО. Как говорят в банках, это "обезьянки", которые звонят, а деньги выводят на карточки организаторов схемы. Так вот, организаторы этой схемы – это несколько человек, один из них работает в СИЗО", – подчеркнула она.

Зарегистрировать заявление о преступлении в полиции согласились лишь после огласки в соцсетях. Советник министра внутренних дел Антон Геращенко отметил, что интернет-мошенники в тюрьмах, часто на неподконтрольных территориях, не редкость.

"Значительная часть таких преступлений совершается людьми, находящимися в местах лишения свободы. К сожалению, не всегда пенитенциарная служба успешно находит мобильные телефоны у таких лиц, которые позволяют им заходить в интернет", – признал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, вУкраине появился новый вид мошенничества. Теперь доверчивых граждан поджидают прямо возле банкоматов и обманным путем заставляют отдавать якобы украденные деньги.