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9 марта • обновлено в 10:14
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На OLX появилось в продаже опасное зарядное устройство Harris RF-5058: в чем угроза

5.8т
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На сайте объявлений OLX в Украине разместили военное зарядное устройство Harris RF-5058 для литий-ионных аккумуляторов.

Запрещенное к продаже оборудование Александр из Киева оценил в тысячу долларов США. Объявление в интернете увидел военнослужащий ВСУ Игорь Лукьянов и написал об этом на своей странице в Facebook.

Скриншот с OLX

Скриншот с OLX

censor.net.ua

"Шел шестой год войны. Для тех, кто не в курсе, купить это зарядное в супермаркете не получится не в Украине, не в США. Бывает, на просторах интернета попадаются старые экземпляры после вооруженных конфликтов, например, в Ираке или Афганистане, но мне вот почему-то кажется, что это не тот случай, да и состояние явно не после потери в бою", – написал он.

По состоянию на утро 9 марта объявление о продаже зарядного устройства было удалено с сайта.

Скриншот с OLX

Скриншот с OLX

censor.net.ua

Скриншот с OLX

Скриншот с OLX

censor.net.ua

Скриншот с OLX

Скриншот с OLX

censor.net.ua

Скриншот с OLX

Скриншот с OLX

censor.net.ua

Скриншот с OLX

Скриншот с OLX

censor.net.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, у мошенников появился новый вид "развода" людей, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX в Украине. Аферистскую схему разоблачила жительница Ивано-Франковска.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Киев
Тег
OLX
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Комментарии
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Кацапомокшанов Амандрапупа
Кацапомокшанов Амандрапупа
Лозунг со времен СССР: - Всё что создано народом - принадлежит прапорщикам! -
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0
0
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Так чем это устройство опасно, ценой?
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Филиппович Богдан
Филиппович Богдан
А казали що в українській армії вже немає прапорщиків .
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3
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Филиппович Богдан, Их реформировали, а точнее просто переименовали
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