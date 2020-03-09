На OLX появилось в продаже опасное зарядное устройство Harris RF-5058: в чем угроза

На сайте объявлений OLX в Украине разместили военное зарядное устройство Harris RF-5058 для литий-ионных аккумуляторов.

Запрещенное к продаже оборудование Александр из Киева оценил в тысячу долларов США. Объявление в интернете увидел военнослужащий ВСУ Игорь Лукьянов и написал об этом на своей странице в Facebook.

Скриншот с OLX censor.net.ua

"Шел шестой год войны. Для тех, кто не в курсе, купить это зарядное в супермаркете не получится не в Украине, не в США. Бывает, на просторах интернета попадаются старые экземпляры после вооруженных конфликтов, например, в Ираке или Афганистане, но мне вот почему-то кажется, что это не тот случай, да и состояние явно не после потери в бою", – написал он.

По состоянию на утро 9 марта объявление о продаже зарядного устройства было удалено с сайта.

Скриншот с OLX censor.net.ua

Скриншот с OLX censor.net.ua

Скриншот с OLX censor.net.ua

Скриншот с OLX censor.net.ua

Скриншот с OLX censor.net.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, у мошенников появился новый вид "развода" людей, которые продают свои вещи на сайте объявлений OLX в Украине. Аферистскую схему разоблачила жительница Ивано-Франковска.

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