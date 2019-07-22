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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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На округ, где проигрывает Пашинский, прилетел спецназ на вертолете

3.6т Читать материал на украинском

В понедельник, 22 июля, из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, вертолет со спецназом направлен на избирательный округ №64, где проигрывает самовыдвиженец Сергей Пашинский.

"Решение направить в г. Коростень вертолетом Ми-8 силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64", - говорится в сообщении.

На округ в Житомирской области прилетел спецназ на вертолете

На округ в Житомирской области прилетел спецназ на вертолете

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Сергей Пашинский
Место
Украина
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Хорошо-там где нас нет !
Хорошо-там где нас нет !
Демократия - как она есть ! Но чуть-чуть с украинским душком: направить ментов в округ в котором проигрываешь, такое даже Януковичу не приходило в голову. О как организатор расстрелов на майдане боится, что придётся ответить за все свои делишки !
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