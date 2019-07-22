На округ, где проигрывает Пашинский, прилетел спецназ на вертолете

В понедельник, 22 июля, из Киева в Житомирскую область прибыл спецотряд полицейских тактико-оперативного реагирования (ТОР) патрульной полиции.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, вертолет со спецназом направлен на избирательный округ №64, где проигрывает самовыдвиженец Сергей Пашинский.

"Решение направить в г. Коростень вертолетом Ми-8 силы полиции было принято после анализа оперативной обстановки и информации о возможных провокациях во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий - в окружную избирательную комиссию №64", - говорится в сообщении.

На округ в Житомирской области прилетел спецназ на вертолете

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