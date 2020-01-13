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13 января • обновлено в 19:14
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Дала $25 тысяч взятки: на Одесщине задержали главу налоговой. Фото и документ

2.2т
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Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины задержали и.о. начальника ГУ Государственной налоговой службы в Одесской области Наталью Чеботареву по подозрению в даче взятки.

По данным источника OBOZREVATEL, детективы провели задержание совместно со службой внутренней безопасности ГНС. В помещении областного управления устроили обыск (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

В ЕРДР были внесены сведения о совершении преступления по признакам ст. 369 УК (дача взятки). Кроме Чеботаревой досталось и.о. первого заместителя Владимиру Мосийчуку – ему также предъявили подозрение.

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НАБУ задержало Наталью Чеботареву

НАБУ задержало Наталью Чеботареву

Facebook Натальи Чеботаревой

В распоряжении OBOZREVATEL также появилось определение Высшего антикоррупционного суда по подозреваемой.

Стало известно, что НАБУ было задокументировано передачу неправомерной выгоды одному из руководителей прокуратуры в Одесской области, в размере 25 000 долларов США за невмешательство в преступную деятельность руководства ГНС Одесщины по вымоганию неправомерной выгоды от предпринимателей.

Дала $25 тысяч взятки: на Одесщине задержали главу налоговой. Фото и документ
Дала $25 тысяч взятки: на Одесщине задержали главу налоговой. Фото и документ
Дала $25 тысяч взятки: на Одесщине задержали главу налоговой. Фото и документ
Дала $25 тысяч взятки: на Одесщине задержали главу налоговой. Фото и документ
НАБУ задержало Наталью Чеботареву

НАБУ задержало Наталью Чеботареву

Facebook Натальи Чеботаревой

НАБУ задержало Наталью Чеботареву

НАБУ задержало Наталью Чеботареву

Facebook Натальи Чеботаревой

НАБУ задержало Наталью Чеботареву

НАБУ задержало Наталью Чеботареву

Facebook Натальи Чеботаревой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НАБУ задержало взяточницу в Офисе президента Владимира Зеленского Светлану Кондзелю. Вскоре суд отпустил ее.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Национальное антикоррупционное бюро Украины
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Комментарии
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот одесская курва! будешь кукарекать теперь на зоне! сколько еще аналогичной падали по всей стране!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Оно ей надо было,то начальство в налоговой?
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Гоша Злой
Гоша Злой
Так дала или взяла?) судя по фото она только брать умеет)
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Tomas Fan
Tomas Fan
Гоша Злой, Если соответствует статус то может и дать, но обычно "берёт" на корпоративах у начальства.
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