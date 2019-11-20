Изнасиловал мертвую и обезглавил: на Одесщине разгорелся скандал из-за жуткого убийства

В Одесской области разгорелся скандал из-за решения суда по подозреваемому в жутком убийстве 26-летней девушки.

Виталий Грошев был отпущен из СИЗО под домашний арест, несмотря на то, что он сам сознался в удушении жертвы, ее посмертном изнасиловании и перемещении тела на железнодорожные пути, где поезд отрезал ей голову. Об этом рассказала тетя убитой Ната Карташева на своей странице в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мне хочется кричать, я хочу, чтобы все знали, кто убийца. Многие помнят: 5 августа 2015 года была жестоко убита моя племянница. Убийцу задержали 28 декабря 2015 года, оснований для задержания и доказательств было выше крыши – от видео с камер, сигналов мобильных телефонов, свидетелей и его спермы, его признания во время следственного эксперимента и так далее", – напомнила женщина о трагедии.

"По заключению медэкспертизы, причиной смерти была асфиксия (удушение). На теле много ушибов, изнасилование уже мертвого тела, ее ттруп был обнаружен на ж/д-путях, поезд отрезал голову. Ей было 26 лет", – поделилась она своей болью.

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Судья Виктор Позняк Facebook Наты Карташевой

Слева – Виталий Грошев, подозреваемый в убийстве Facebook Наты Карташевой

По словам Карташевой, несмотря на то, что после убийства прошло уже четыре года, до сих пор длится суд первой инстанции. В этой связи подозреваемый находился в СИЗО. Однако 19 ноября суд постановил отпустить Грошева под домашний арест по месту проживания его матери – село Белино Балтского района Одесской области. Там он должен носить электронный браслет, однако, по словам Карташевой, средство отслеживания подозреваемому не надели.

Кроме того, женщина пожаловалась на то, что брат предполагаемого убийцы, Михаил Грошев, постоянно покрывал его и сейчас пытается создать алиби. Что касается судьи, который принял скандальное решение, то его зовут Виктор Позняк.

"Почему сейчас я хочу, чтобы меня услышали? Село, в которое его отправил суд, находится в 30 км от границы с Приднестровьем , полиции в селе нет, сами понимаете, браслетов нет, апелляцию завтра прокуратура подает", – возмутилась Карташева.

"Пока приняли, расписали, назначили – это все время, просто бесценное время для нас. И, к сожалению, идеальное время для того, чтобы убийца сбежал. До убийства он работал в Рашке строителем, и я прекрасно понимаю, что просто так, не имея оснований, суд через четыре года под домашний арест не отпускает", – забила тревогу тетя жестоко убитой девушки.

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Материалы дела об убийстве девушки Facebook Наты Карташевой

Как сообщал OBOZREVATEL:

13 июня в селе Ивановка Одесской области пропала 11-летняя девочка Даша Лукьяненко. Она с рынка отправилась в школу на занятия по танцам, но туда так и не дошла.

Несколько дней волонтеры и полиция искали девочку. Но тело обнаружили только 19 июня. Даша была убита и сброшена в выгребную яму на территории дома семьи Тарасовых. В этом преступлении признался 22-летний Николай Тарасов.

Родители Тарасова утверждают, что они не знали о том, что совершил их сын, и даже прошли детектор лжи.

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