На Одесщине в школе распылили газ: учеников госпитализировали с отравлением

В Черноморске Одесской области в местной школе 13-летняя ученица распылила перцовый газ, из-за чего пострадали четверо детей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Отмечается, что правоохранители получили сообщение об инциденте в среду, 19 декабря, в 14:10.

Директор школы рассказала, что в заведении распылили в воздух неизвестное вещество, всех учеников эвакуировали.

"СБ"

Четырех шестиклассников госпитализировали в больницу, где им поставили диагноз "острое респираторное отравление неизвестного происхождения", оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям установила, что в школе был распылен перцовый газовый баллончик.

Полиция выяснила, что это сделала 13-летняя ученица этой школы.

Сейчас решается вопрос о привлечении родителей девушки к административной ответственности за неисполнение обязанностей по ее воспитанию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Тараще Киевской области 15-летний мальчик распылил перцовый газ в своей школе. В результате ЧП эвакуировали 30 учеников, а девятерых детей пришлось госпитализировать.