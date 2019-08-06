На Одесщине в больнице произошел взрыв: есть жертвы. Фото и видео

В Раздельнянской центральной районной больнице на Одесщине мужчина взорвал гранату Ф-1, в результате чего погиб сам и унес жизнь еще одной женщины.

Об этом сообщает местное издание "Думская" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что трагедия произошла в пищеблоке медучреждения. Как уточнили в пресс-службе ГУ Нацполиции в Одесской области, было установлено, что к работнице пищеблока пришел 54-летний сожитель, который, вероятно, и принес с собой две гранаты.

Взрыв на Одесщине Пресс-служба Нацполиции

Взрыв на Одесщине Пресс-служба Нацполиции

"Женщина находилась в отдельно стоящем здании. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв. На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно было видно чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские оцепили здание, отвели людей на безопасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников", – сказано в сообщении полиции.

Взрыв на Одесщине Пресс-служба Нацполиции

Взрыв на Одесщине Пресс-служба Нацполиции

Специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие, но не взорвалась. Осмотр показал, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и 44-летняя женщина погибли. Других пострадавших нет.

Произошедшее квалифицировали по ст.115 УК (умышленное убийство).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в оккупированном Донецке в бывшем областном наркодиспансере пациент взорвал гранату, в результате чего пострадал главный врач медучреждения.

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