На Одесщине убили воспитательницу детского сада: на теле обнаружили следы насилия

В селе Нерубайское Беляевского района Одесской области убили воспитательницу детского сада. На ее теле обнаружили следы избиения.
Как "УНН" сообщили в правоохранительных органах, труп женщины 1955 года нашли на территории садового общества.
На теле погибшей были заметны следы избиения. Труп направили на экспертизу для установления причин и обстоятельств смерти.
На Одесщине убили воспитательницу детского сада
Правоохранители начали розыск бывшего сожителя женщины. Также открыто уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины.
Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Дачное Беляевского району Одесской области убили военнослужащего 35-й отдельной бригады морской пехоты.
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