На Одесщине случилось кровавое ДТП с тремя погибшими: фото с места аварии

В ночь на 17 июня на трассе Киев - Одесса возле села Воробеевка (Великомихайловский район Одесской области) произошло ДТП с тремя погибшими.

Водитель Lexus не справился с управлением и врезался в припаркованный на обочине автомобиль ВАЗ. От удара его откинуло на еще один стоявший рядом автомобиль, сообщает пресс-служба ГУ НП в Одесской области.

В результате водитель и двое пассажиров ВАЗа получили тяжелые травмы и скончались по дороге в больницу.

Еще один пассажир ВАЗ, а также водитель Lexus и двое его пассажиров госпитализированы с травмами разной степени тяжести.

Пресс-служба ГУ НП в Одесской области

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