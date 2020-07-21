На Одесщине разоблачили мужчину, который с 200 грн и ниткой 'разбогател' на 50 тыс.

В Одесской области правоохранители разоблачили 29-летнего мужчину, который с помощью одной 200-гривневой купюры умудрялся регулярно пополнять себе счет.

Как сказано на сайте областного Главного управления Национальной полиции, на счету злоумышленника 44 факта криминальных правонарушений в Одессе и других населенных пунктах, которыми он нанес материального ущерба на сумму в 50 тысяч гривен.

"С мая прошлого года подозреваемый с помощью разрезанной двухсотгривневой купюры, нитки и клейкой ленты изготовил специальное устройство. С его помощью он одной и той же купюрой неоднократно через терминал онлайн платежей пополнял свой мобильный счет", – сказано в сообщении.

По данным полиции, эти деньги житель Беляевского района перечислял на электронные кошельки и банковские карты, а затем снимал наличку.

Ему сообщили о подозрении в мошенничестве по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса, санкция предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине участились случаи создания мошеннических платформ, с помощью которых предлагают провести фейковые переводы с карты на карту, пополнение мобильного телефона или плата за коммуналку онлайн. Внешне такие сайты очень сложно отличить от настоящих.