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На Одесщине пьяный на кабриолете устроил "гонки" с полицией

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В среду, 6 июня, на трассе "Киев-Одесса" полиция устроила погоню за нетрезвым водителем на кабриолете, который пытался скрыться после ограбления магазина.

О неизвестном, который в состоянии алкогольного опьянения ограбил магазин и вынес несколько бутылок элитного алкоголя и табачные изделия, в полицию сообщил работник АЗС, передает пресс-служба патрульной полиции Одесской области.

Сразу три экипажа правоохранителей настигли злоумышленника, однако он отказался останавливаться.

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Пытаясь оторваться от полиции водитель кидался стеклянными бутылками и другими посторонними предметами, чем причинил механические повреждения служебному автомобилю патрульных.

"Автомобиль Volkswagen Golf был остановлен на 300-м км автодороги "Киев-Одесса": патрульные предупредили водителя о возможности применения огнестрельного оружия, после чего он остановил свое транспортное средство", – сообщили в полиции.

На нарушителя составлены административные протоколы по ч.1 ст.130 КУпАП (управление в состоянии опьянения) и ст.122-2 (невыполнение водителями требований об остановке).

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Также было установлено, что 35-летний водитель причастен к совершению ряда других правонарушений.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одесской области произошло смертельное ДТП с маршруткой.

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Тема
Война на дорогах
Место
Украина
Объекты
ДТПНациональная полиция Украины
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