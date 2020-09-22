На Одесщине поймали хасидов из Умани, которые хотели тайком уехать из Украины

На Одесщине пограничники задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались покинуть Украину в обход установленных контрольно-пропускных пунктов.

Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Среди задержанных 10 граждан Израиля и 1 гражданин Франции.

"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции остановили неподалеку госграницы, на перекрестке дорог, микроавтобус Mercedes Sprinter, которым 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, заявивших, что не имеют при себе документов", – сказано в сообщении.

Пограничники, учитывая тенденцию последних дней, предположили, что хасиды могли скрыть свои документы, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы.

Свое пребывание в приграничном районе иностранцы объясняли тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где проживали.

Однако пограничники установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы.

Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение.

Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.

Среди задержанных 10 граждан Израиля и 1 гражданин Франции. ГПСУ

Гражданин Украины на микроавтобусе перевозил одиннадцать иностранцев. ГПСУ

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