На Одесщине поймали хасидов из Умани, которые хотели тайком уехать из Украины
На Одесщине пограничники задержали 11 паломников-хасидов, которые пытались покинуть Украину в обход установленных контрольно-пропускных пунктов.
Об этом 22 сентября сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы. Среди задержанных 10 граждан Израиля и 1 гражданин Франции.
"Пограничники Подольского отряда совместно с представителями Национальной полиции остановили неподалеку госграницы, на перекрестке дорог, микроавтобус Mercedes Sprinter, которым 35-летний гражданин Украины перевозил одиннадцать иностранцев, заявивших, что не имеют при себе документов", – сказано в сообщении.
Пограничники, учитывая тенденцию последних дней, предположили, что хасиды могли скрыть свои документы, чтобы избежать ответственности за нарушение пограничного законодательства или условий пересечения границы.
Свое пребывание в приграничном районе иностранцы объясняли тем, что планировали попасть на старинное кладбище, а документы якобы оставили в отеле города Умань, где проживали.
Однако пограничники установили, что все они едут из Умани после завершения празднования Рош ха-Шана, а после досмотра вещей нашлись и паспортные документы.
Для установления обстоятельств правонарушения и последующего принятия правового решения группу иностранцев-паломников доставили в пограничное подразделение.
Материалы об административном правонарушении пограничники направили в суд. Иностранцам запретят въезд на территорию Украины сроком на пять лет и принудительно вернут в страны происхождения.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина ввела ряд ограничений в Умани на время празднования еврейского Нового года.
На украинскую границу с Беларусью тем временем прибыли тысячи хасидов. С ними лично встретился глава ГПСУ Сергей Дейнеко и призвал уважать законы и правила Украины.
Из-за попыток иностранных граждан проникнуть на территорию Украины на границу с Беларусью стянули резервы Государственной пограничной службы, а также подразделения Нацполиции, НГУ и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
В частности, 15 сентября один из паломников попытался незаконно попасть на территорию Украины в обход пункта "Новые Яриловичи". Он получил запрет на въезд в Украину на 5 лет.
Для обеспечения порядка пограничники перекрыли дорогу военной техникой.
Александр Лукашенко, который занимал пост президента Беларуси пять сроков подряд, а также МИД Израиля выступили за пропуск в Украину паломников-хасидов.