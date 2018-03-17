На Одесщине поймали группу похитителей людей

Сотрудники Национальной полиции Украины задержали в Одесской области организованную преступную группировку, которая занималась похищением людей и требовала за них выкупы.

В проведении спецоперации были задействованы правоохранители из семи регионов Украины, отметил глава Одесского областного управления Национальной полиции Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

По его словам, этническая группировка "специализировалась" на дерзких похищениях с целью выкупа, а ее запросы начинались от $100 тысяч.

"В ноябре 2017 года в полицию поступило обращение о пропаже человека. Позже родственникам поступил звонок от похитителей и сума выкупа — $200 тысяч. В результате совместных действий мы установили шестерых непосредственных похитителей. Четверо — задержаны, двое — в розыске. Это ненадолго, доберемся и до них", — рассказал Головин.

Он также добавил, что в ходе операции бойцы подразделения КОРД провели более 30 обысков, в результате которых был изъят целый арсенал оружия: пистолеты, ружья, пулеметы, автоматы, гранаты, ножи и много других опасных вещей.

Оружие ОПГ Национальная полиция

Оружие ОПГ Национальная полиция

Оружие ОПГ Национальная полиция

Оружие ОПГ Национальная полиция

Оружие ОПГ Национальная полиция

Шести преступникам объявили подозрение в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека), части 4 статьи 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Относительно четырех задержанных судом Одессы избрана мера пресечения в виде ареста без права внесения залога сроком на 60 суток.

Как сообщал "Обозреватель", в конце января в Киеве в Оболонском районе мужчины напали на местного жителя посреди улицы и силой посадили в микроавтобус возле остановки общественного транспорта.