На Одесщине поезд снес авто с детьми на переезде: есть жертва

В понедельник, 28 мая, в Одесской области произошло ДТП на железнодорожном переезде, жертвой которого стала женщина.

По информации пресс-службы "Укрзализниці", водитель автомобиля Nissan выехал на переезд и допустил столкновение с поездом № 764 Одесса-Киев, который двигался со скоростью 115 км/час.

"По предварительной информации, в результате ДТП смертельно травмирована пассажирка автомобиля, двое детей, находившиеся в автомобиле, госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще один человек травмирован", - сказано в сообщении.

facebook.com/JSCUkrzaliznytsia

Отмечается, что водитель авто проигнорировал световую и звуковую сигнализацию на переезде.

Позже в полиции сообщили, что инцидент произошел в Кодымском районе на Александровском переезде. В салоне микроавтобуса находились пять пассажиров.

"В результате аварии 26-летняя пассажирка погибла. Еще три человека, двое из которых - дети 2 и 9 лет, доставлены в Кодымской центральной районной больницы", - сказано в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Кировоградщине грузовой поезд сбил женщину.