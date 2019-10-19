На Одесщине подросток убил мужчину из-за простого замечания

В Измаиле Одесской области подросток убил 48-летнего мужчину ударом в голову

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на заявление полиции. Перед инцидентом, мужчина сделал замечание подросткам из-за шумного поведения.

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Поздно вечером группа подростков в возрасте 14-16 лет находилась на детской площадке во дворе многоэтажного дома. Во время отдыха они громко кричали, использовали нецензурную лексику.

По словам местных жителей, компания подростков часто гуляет во дворе жилого дома, вызывающе себя ведет и на замечания не реагирует. К ним подошел 48-летний мужчина и попросил вести себя тише. По словам очевидцев, подростки окружили его, и один из несовершеннолетних ударил мужчину в голову, от чего тот потерял сознание.

Очевидцы вызвали скорую, сами подростки скрылись с места происшествия. Мужчина скончался в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное группой лиц, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

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