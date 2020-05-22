На Одесщине подростки избили 14-летнюю девочку. Видео

Тимур Григоренко Расследования 14:33, 22.05.2020 Обновлено: 15:42, 22.05.2020

В Черноморске, Одесская область, сверстница избила 14-летнюю девочку на глазах других подростков.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской ГУ ГПУ. Полицейские изучили видеозапись с дракой, которое распространили в сети.

"В настоящее время лица непосредственных участников инцидента, а также еще трех девушек, которые присутствовали, установлены. Для дачи объяснений и принятия решения все они вместе с родителями приглашены в отдел полиции", – говорится в сообщении.

На Одесщине подростки избили девочку

На записи видно, как девочка лежит на газоне, а другая придерживает ее ногами, не давая встать, и бьет руками и ногами. При этом за кадром слышны подбадривающие крики и смех.

По данным телеканала ИT-3, избитую девочку зовут Соня, ей 14 лет. Отмечается, что мать избитой девочки сперва не хотела писать заявление в полицию.

"Потому что она целая, и дети могут делать на улице вещи, которые, может быть, они не думают, что они делают. Они за себя не отвечают, потому что отвечают за них родители", – говорила женщина.

Данное событие квалифицировано полицией как хулиганство. Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.296 УК. Продолжаются следственные действия.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Одесщине дети ради забавы забили насмерть бездомного.

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