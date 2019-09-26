На Одесщине петарда взорвалась в руках 11-летнего школьника: подробности жуткого ЧП

На Одесщине в руках 11-летнего мальчика Александра Ярьоменко взорвалась петарда. Она повредила четыре пальца школьника, частицы впились в живот и колено, а пыль попала в глаза.

Ребенка срочно доставили в больницу. По словам медиков, фейерверк был такой силы, что мальчик мог остаться без глаз и рук. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Школьник рассказал, что был с другом возле гаражей. В какой-то момент детям показалось, что их игрушка-петарда не взорвется. Сначала ее взял в руки друг потерпевшего, а потом и он сам.

На Одесщине петарда взорвалась в руках школьника

"У меня потемнело в глазах, а потом я их открыл. Руки онемели", – прокомментировал мальчик. Уже в медучреждении ему зашили разорванные пальцы.

По словам сверстников Ярьоменко, скорее всего, петарду тот приобрел во время празднования Дня села.

Полиция будет выяснять все детали травмирования мальчика.

Как сообщал OBOZREVATEL, в городе Радивилов Ривненской области трое детей пострадали от взрыва петарды, которую они бросили в канализационный люк на ул. Парковой.

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