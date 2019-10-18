В 500 раз выше нормы: на Одесщине обнаружили опаснейший источник радиации

В городе Южный Одесской области Служба безопасности Украины обнаружила и вовремя устранила угрозу радиоактивного загрязнения окружающей среды.

Об этом в пятницу, 18 октября, сообщает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что в одном из производственных помещений местного государственного научно-производственного центра хранились предметы, которые были источником ионизирующего излучения.

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В 500 раз выше нормы: на Одесщине нашли источник радиации

В ходе срочной проверки сотрудники СБУ, МЧС, Национальной полиции, Госпотребслужбы и органов местного самоуправления обнаружили в одном из герметичных ангаров предприятия оборудование, радиоактивное излучение которого превышало установленные нормы более чем в 500 раз.

Поскольку рядом находится морской торговый порт, существовала угроза распространения радиации за границу.

Все оборудование было передано на хранение соответствующему государственному предприятию. На территории вокруг провели дополнительную дезактивацию.

По факту произошедшего открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 265 (незаконное обращение с радиоактивными материалами) УК.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили на "ArcelorMittal Кривой Рог" (Днепропетровская область) повышенный уровень радиации.

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