На Одесщине нашли утонувшим пропавшего иностранца: в СМИ раскрыли подробности

В Черноморске (Одесская область) нашли утопленника. По данным журналистов, вероятно, это таинственно пропавший с яхты в августе нигериец Обари-Марк Калеб.

Как написала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Одесской области на своем сайте, тело мужчины обнаружили 12 сентября, возле причала №118, на расстоянии около 1 км от берега.

Спасатели достали из воды труп и передали его правоохранителям. Последние будут устанавливать причины и обстоятельства трагического случая.

В то же время издание "Думская" со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах написало что, вероятно, найденный утопленник – 21-летний нигериец Обари-Марк Калеб, который при загадочных обстоятельствах пропал в августе во время отдыха на яхте в районе Совиньона.

По данным журналистов, погибшего опознали его друг и девушка, но до официального заключения полиции необходимо провести исследования, чтобы точно подтвердить личность.

Издание ранее писало, что Калеб – студент Сумского аграрного университета, он имеет вид на жительство в Украине, а в Одессу приехал на отдых с товарищем. В одном из местных клубов нигериец якобы познакомился с женщиной, которая пригласила его на морскую прогулку на яхте. Посадка происходила в яхт-клубе "Совиньон", а данные о количестве пассажиров на яхте расходятся – от шести до девяти.

По словам свидетелей, Калеб якобы решил поплавать – прыгнул в воду и пропал. Но, как рассказали друзья и преподаватели парня, он не умел плавать.

"Ни капитан судна, ни присутствующие на яхте не подали сигнал бедствия и не оповестили о случившемся правоохранительные органы. После возвращения компания спокойно сошла на берег и передала личные вещи пропавшего его другу Даниэлю. Среди вещей оказались только телефон и обувь", – отмечали журналисты.

По данным СМИ, женщина, которая пригласила Калеба на прогулку, – владелица одесского БДСМ-клуба "Изнанка" Вера Топалова. После происшествия женщина сменила номер телефона, удаляла свежие сообщения под ее постами в соцсетях, не комментировала ситуацию, а лишь говорила волонтерам, что общалась с полицией.

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