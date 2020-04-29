В одном из сел Одесской области мужчина заманил в авто семилетнюю девочку и пытался похитить ее. Ребенку удалось сбежать, а подозреваемого уже задержала полиция.

Об инциденте правоохранителей известили родители девочки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области на своем сайте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно предоставленным очевидцами приметам, мужчина ездил в черном Mercedes. Однако, когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемый автомобиль, тот оказался белым.

Так, 39-летний одессит признался, что перекрасил машину в черный обычной канцелярской краской. Тогда, увидев улице села маленькую девочку, он поинтересовался, где находится магазин. Ребенок отказался показывать, объяснив, что родители не позволяют ему общаться с незнакомцами.

Позже подозреваемый предложил девочке посмотреть разложенные на сиденье авто коробки и игрушки. Ребенок потерял бдительность, а мужчина, воспользовавшись этим, закрыл его в салоне и начал уезжать. Впрочем, девочке удалось вырваться и сбежать.

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

После неудачной попытки похищения подозреваемый катался по окрестным селам в поисках возможности смыть краску с машины. Так, он оказался на территории Николаевской области, где вернул машине белый цвет, и поехал в направлении Одессы.

Полицейские остановили подозреваемого у с.Первомайское. При осмотре его авто были найдены вещественные доказательства. Также у мужчины изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины, с ним начали проводить неотложные следственные действия. Причину поступка он не объяснил. По факту было начато производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Примечательно, что в тот же день в Березовское отделение полиции (Одесщина) с аналогичным заявлением обратились родители еще одной малолетней. Причастность мужчины к этому правонарушению проверяется.

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

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