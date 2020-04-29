Главная Новости
29 апреля • обновлено в 23:56
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Одесщине мужчина похитил маленькую девочку: полиция поймала подозреваемого. Фото и видео

1.5т
Читать материал на украинском

В одном из сел Одесской области мужчина заманил в авто семилетнюю девочку и пытался похитить ее. Ребенку удалось сбежать, а подозреваемого уже задержала полиция.

Об инциденте правоохранителей известили родители девочки. Об этом сообщила пресс-служба полиции Одесской области на своем сайте (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Согласно предоставленным очевидцами приметам, мужчина ездил в черном Mercedes. Однако, когда через несколько часов правоохранители остановили разыскиваемый автомобиль, тот оказался белым.

Так, 39-летний одессит признался, что перекрасил машину в черный обычной канцелярской краской. Тогда, увидев улице села маленькую девочку, он поинтересовался, где находится магазин. Ребенок отказался показывать, объяснив, что родители не позволяют ему общаться с незнакомцами.

Позже подозреваемый предложил девочке посмотреть разложенные на сиденье авто коробки и игрушки. Ребенок потерял бдительность, а мужчина, воспользовавшись этим, закрыл его в салоне и начал уезжать. Впрочем, девочке удалось вырваться и сбежать.

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

После неудачной попытки похищения подозреваемый катался по окрестным селам в поисках возможности смыть краску с машины. Так, он оказался на территории Николаевской области, где вернул машине белый цвет, и поехал в направлении Одессы.

Полицейские остановили подозреваемого у с.Первомайское. При осмотре его авто были найдены вещественные доказательства. Также у мужчины изъяли мобильные телефоны, в которых обнаружили фото и видео порнографического содержания с участием детей.

Мужчину задержали в порядке ст.208 УПК Украины, с ним начали проводить неотложные следственные действия. Причину поступка он не объяснил. По факту было начато производство по ч.2 ст.146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины.

Примечательно, что в тот же день в Березовское отделение полиции (Одесщина) с аналогичным заявлением обратились родители еще одной малолетней. Причастность мужчины к этому правонарушению проверяется.

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

На Одесщине поймали подозреваемого в похищении девочки

Как сообщал OBOZREVATEL, в Харьковской области нашли мертвой пропавшую 6-летнюю Милену Шевелеву. Тело обнаружила поисковая группа на краю поля в 8 км от ее родного села Сосновка Золочевского района.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Яра Дорош
Место
Украина Одесса
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
3
2
Смешно
0
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Трагичные последствия майдановского эксперимента прочно вошли в жизнь украинцев. Массовое отупление, разнузданная агрессия, извращённые моральные принципы, а также повреждённая психика являются характерными признаками жизни сегодняшнего украинского общества.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Ivani Rezo
Ivani Rezo
Все зло от баб.. кто то же его воспитал , этого монстра ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Ivani Rezo
Ivani Rezo
А ведь у него тоже есть мама.. найти и повесить суку
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Ivani Rezo, ты ничем не лучше его, такой же маньячина. Иди свою мать повесь
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Расследования

Коронавирус. Самое важное

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги