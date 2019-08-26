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На Одесщине морпеха убили из автомата: подозревают его сослуживца

1.7т Читать материал на украинском

В селе Дачное Беляевского района Одесской области убит военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Как сообщают источники издания "Думская" в правоохранительных органах, трагедия произошла около 11:30 25 августа.

По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте.

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Уже известно, что оба морпеха в момент стрельбы были трезвые.

Автомат Калашникова

Автомат Калашникова

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Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115УК (умышленное убийство). Сейчас сотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельства преступления.

Как писал OBOZREVATEL, в марте на территории военного городка во Львовской области произошло убийство пограничника.

Солдат только заступил на службу, а старшина в это время возвращался в админздание. Когда проходил мимо солдата – тот выстрелил ему в спину. А потом прикладом автомата принялся добивать раненого по голове. Остановили и обезоружили его военные, которые оказались рядом.

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Место
Украина Одесса
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Serov Oleg
Serov Oleg
поспорили об одной главе из Блаженного Августина...
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филипп филипыч
филипп филипыч
результат дедовщины
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