На Одесщине морпеха убили из автомата: подозревают его сослуживца

В селе Дачное Беляевского района Одесской области убит военнослужащий 35-й отдельной бригады морской пехоты.

Как сообщают источники издания "Думская" в правоохранительных органах, трагедия произошла около 11:30 25 августа.

По данным следствия, матрос С., находясь в суточном наряде на КПП на территории воинской части, совершил один выстрел из автомата Калашникова в сторону своего сослуживца — матроса К. От полученного сквозного ранения головы последний умер на месте.

Уже известно, что оба морпеха в момент стрельбы были трезвые.

Автомат Калашникова 112

Уголовное производство открыто по ч.1 ст.115УК (умышленное убийство). Сейчас сотрудники полиции и военной прокуратуры выясняют мотив и обстоятельства преступления.

Как писал OBOZREVATEL, в марте на территории военного городка во Львовской области произошло убийство пограничника.

Солдат только заступил на службу, а старшина в это время возвращался в админздание. Когда проходил мимо солдата – тот выстрелил ему в спину. А потом прикладом автомата принялся добивать раненого по голове. Остановили и обезоружили его военные, которые оказались рядом.

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