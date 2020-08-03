На Одесщине изъяли рекордную партию кокаина на 200 млн гривен. Фото

В Морском торговом порту "Южный" Одесской области правоохранители обнаружили 56,4 кг кокаина стоимостью на "черном рынке" более 200 млн гривен.

Как говорится на официальном сайте Госпогранслужбы Украины, наркотик находился в контейнере с бананами, который прибыл из Эквадора (чтобы посмотреть фото и видео, доскрольте до конца страницы).

"Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в виде букв и цифр, что указывает на его принадлежность к определенному наркосиндикату", – сообщило ведомство.

По данному факту начато уголовное производство по ст.305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств) УКУ.

Проводятся соответствующие следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к преступлению, привлечение их к уголовной ответственности и предупреждение совершения новых преступлений.

Задержаны рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора od.gp.gov.ua

Задержаны рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора od.gp.gov.ua

Задержаны рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора dpsu.gov.ua

Задержаны рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора dpsu.gov.ua

Задержаны рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора dpsu.gov.ua

Задержаны рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора dpsu.gov.ua

Задержаны рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора dpsu.gov.ua

Задержаны рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора dpsu.gov.ua

Задержаны рекордные 56,4 кг кокаина из Эквадора dpsu.gov.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в порту "Южный" изъяли 53,4 кг кокаина.