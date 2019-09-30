На Одесщине 12-летний подросток застрелил друга: фото и видео с места ЧП

На Одесщине в селе Беляевского района 12-летний подросток смертельно ранил из ружья своего 15-летнего товарища, который пришел к нему в гости.

По предварительным данным, мальчик решил похвастаться оружием своего деда и ненароком совершил выстрел, сообщили в пресс-службе полиции Одесской области (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

"15-летний парень получил ранение в область груди, от чего умер. Владельца оружия и мальчика, который совершил выстрел, доставили для дачи показаний в Усатовское отделение полиции. Ребенка допросили в присутствии родителей и психолога", – уточнили правоохранители.

На Одесщине 12-летний подросток застрелил товарища Национальная полиция

Преступление квалифицировали по статье 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

15-летний мальчик умер от выстрела в грудь Национальная полиция

Как писал OBOZREVATEL, в марте в Харькове 16-летний подросток из-за ревности убил 14-летнюю девочку. Ее тело с многочисленными ножевыми ранениями полиция обнаружила на улице Набережной. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 16-летнего парня.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся