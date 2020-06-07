На Одесчине мужчина едва не похитил 7-летнюю девочку прямо перед ее домом

В одном из сел Одесской области среди белого дня 40-летний мужчина на автомобиле попытался похитить семилетнюю девочку, однако ей удалось вырваться.

Инцидент произошел в нескольких метрах перед домом родителей, пишет ТСН.

Мужчина на черной иномарке остановился недалеко от девочки и спросил, не покажет ли она ему магазин. Ребенок отказался садиться в машину, но он дал игрушку и предложил выбрать еще какую-нибудь на заднем сиденье авто.

В Одесской области мужчина едва не похитил 7-летнюю девочку Иллюстрация

После этого мужчина резко закрыл двери и начал ехать, однако девочке удалось выпрыгнуть на ходу, пока автомобиль еще не набрал скорость.

"Муж сразу сел в машину и попробовал его найти, но не нашел. Мы сразу связались с полицией, которая быстро приехала", – рассказала мать ребенка.

Правоохранителям удалось задержать злоумышленника в течение нескольких часов. Оказалось, что в тот же день он пытался заманить еще одного ребенка.

На допросе он признался, что заранее приготовил игрушки, а также прямо рассказал о похищении и попытке раздеть девочку.

Начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Олег Бех уточнил, что у задержанного изъяли телефон, в котором содержались порнографические фото и видео с участием детей.

Полиция пока инкриминирует ему только похищение, за которое злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

"Открыто уголовное производство по статье 146 Уголовного кодекса – умышленное лишение свободы или похищение человека", – добавил Бех.

Отмечается, что задержанному 40 лет, он женат и подрабатывает таксистом.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Чернигове мужчина, находясь в состоянии наркотического опьянения, попытался похитить семилетнюю девочку, однако ее отбили прохожие. Полиция сообщила ему о подозрении.

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