На Одесщине четверо подростков жестоко изнасиловали школьника: дело пытаются замять

На Одесщине 12-летнего школьника изнасиловал 15-летний ранее судимый старшеклассник вместе с тремя другими учениками.

События произошли еще пять месяцев назад, когда подросток возвращался домой из школы. Полиция начала расследование, однако никаких результатов до сих пор нет. Родные пострадавшего подозревают, что дело просто пытаются замять. Об этом сообщается в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Как рассказала мама мальчика Сильва Саакян, сначала ее сына насиловали в кустах, потом в заброшенных зданиях. В то же время, чтобы подросток не сопротивлялся и не кричал, применяли силу. В одном из тех помещений правоохранители нашли использованные контрацептивы. По словам пострадавшего школьника, такие были и в его обидчиков.

"Закрывали ему рот и сильно давили, чтобы никто не услышал крика... После полового акта этот презерватив снимался и одевался другим. Я не представляю, как так можно. Правоохранители сказали: если когда-то у них будут подозреваемые — они сравнят", — рассказывает Сильва Саакян.

Подростки жестоко изнасиловали школьника ovid.com.ua

Однако таких подозреваемых до сих пор не нашли, добавляет женщина. Ведь ее сын прекрасно знал тех, кто с ним такое совершил — все из одной школы. Рассказывал, что еще с прошлой осени они унижали и били его. Правда, мальчик боялся признаться в этом родным, поскольку мать одного из обидчиков преподает в этом же учебном заведении.

В то же время там уверяют, что никаких агрессии или буллинга не замечали. А в изнасилование и подавно не верят.

"Не было у нас такого еще в деревне, не могу я поверить. Это болезненно для мамы, и тех я могу понять тоже. Во-первых, нужно, чтобы следствие доказало, что это дети были виноваты", — ответила журналистам и. о. директора школы Инна Белоус.

Руководств райотдела образования инцидент комментировать тоже отказалось, мол, не имеют права что-либо говорить об этом.

Сначала подростка насиловали в кустах, потом в заброшенных зданиях Скриншот из видео

Сильва Саакян отметила, что сначала не хотела травмировать сына оглаской дела и ждала, что правоохранители сделают свою работу. Впрочем, в частной беседе следственная ей заявила, что дело в суд не докажут. Поэтому женщина решила обратиться к журналистам, чтобы благодаря общественному резонансу расследование сдвинулось с мертвой точки и виновных наказали.

Так, факт изнасилования экспертиза подтвердила, однако указанные пострадавшим мальчиком насильники до сих пор проходили в нем как свидетели. Теперь этот статус может измениться.

"Возникла необходимость в комиссионной судебно-медицинской экспертизе, которая проводится только в случаях, когда мы получаем все результаты предыдущих экспертиз. Сейчас она назначена и продолжается", — отметила пресс-секретарь ГУНП в Одесской области Любовь Гордиевская.

Тем временем, после случившегося семья пострадавшего вынуждена были покинуть поселок. Подростку пришлось пройти многочисленные допросы, экспертизы и по несколько раз пересказывать пережитом. По словам психологов, после такой тяжелой психологической травмы мальчику необходима квалифицированная помощь.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине 12-летнего школьника изнасиловали четверо старшеклассников. В целях безопасности ребенка правоохранители не разглашали область, где произошло преступление. "Вы только вдумайтесь! Как этот мальчик каждый день ходил в школу, где видел ежедневно тех, кто не раз с ним издевался, и все же решил рассказать об этом своей матери", — написал на своей странице в Facebook первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

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