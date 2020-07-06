На Николаевщине водитель выгрузил щебень посреди трассы, чтобы не взвешивать грузовик. Видео

На трассе Н-24 Благовещенское – Николаев водитель грузовика выгрузил щебень посреди дороги, отказавшись проходить взвешивание на пункте габаритно-весового контроля.

Соответствующее видео в Telegram опубликовал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий. Он уточнил, что щебень предназначался для строительства автодороги Н-11 (чтобы посмотреть ролик, поскролльте новость вниз).

Вероятно, водитель перевозил груз с нарушениями. Министр подчеркнул, что за отказ остановиться для прохождения ГВК предусмотрена административная ответственность для водителей.

Скрин видео

Кроме этого, в законопроекте 3743, зарегистрированном в Верховной Раде, за отказ от прохождения ГВК будет предусмотрен штраф в размере трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51 тысяча гривен).

Скриншот Telegram-канала Криклия

Как писал OBOZREVATEL, на дорогах Украины в ближайшее время начнут работу 40 стационарных комплексов для взвешивания грузовиков. Предполагается, что контроль будет круглосуточным.