На Николаевщине родители неделю морили голодом 2-летнюю девочку: видео спасения ребенка

На Николаевщине полиция и социальные работники выломали двери в квартире неблагонадежной семьи, чтобы спасти 2-летнюю девочку.

Горе-родители, бабушка и их товарищ закрылись с ребенком почти на две недели и пьянствовали. Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На Николаевщине родители морили голодом 2-летнюю девочку Скриншот из видео

Голодный ребенок сидел в полной антисанитарии, сигаретном смраде и плесени. Тревогу забили соседи и детский садик, куда водили девочку.

Девочку забрали в местную больницу. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре спасали 5-летнего ребенка, который из-за халатности пьяной матери оказался вдали от дома с малознакомым мужчиной. Голодного и озябшего мальчика обнаружили в автобусе.

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