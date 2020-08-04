На Николаевщине отчим изнасиловал 13-летнюю падчерицу: данные полиции

Полиция в Николаевской области объявила местному жителю подозрение в изнасиловании 13-летней падчерицы.

По словам матери пострадавшей, это произошло, когда она вышла в магазин, сообщается на сайте Национальной полиции Николаевщины.

"В начале недели женщина ушла в магазин, а мужчина, воспользовавшись отсутствием матери, изнасиловал падчерицу. О том, что произошло женщина узнала спустя несколько дней и сразу обратилась в полицию", – отметили правоохранители.

Следователи назначили ряд экспертиз. Мужчине объявлено подозрение по части 4 статьи 152 (изнасилование малолетнего лица) Уголовного кодекса. Ему грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области правоохранители задержали мужчину по подозрению в изнасиловании 9-летней девочки.