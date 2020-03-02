В городе Южноукраинск (Николаевская обалсть) 14-летнего подростка задержали по подозрению в изнасиловании 8-летнего мальчика.

Как рассказали в пресс-службе ГУ НП в области, потерпевший, придя домой, обнаружил, что потерял ключи. Тогда мальчик решил вернуться на улицу и поискать их.

На Николаевщине на горячем поймали подростка, который изнасиловал 8-летнего Иллюстрация

"По дороге встретил незнакомого парня. Спросив у него, не видел ли он связки ключей, тот ответил, что видел, и предложил показать где. Ребенка злоумышленник отвел в безлюдное место. Там, угрожая избить, изнасиловал. Пострадавший обратился за помощью к прохожим, как только увидел кого-то из взрослых", – рассказали правоохранители детали.

Люди задержали подозреваемого в совершении преступления подростка и вызвали полицию. Если вину молодого человека докажут, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в селе Александровка Хустского района на Закарпатье 40-летнего мужчину обвиняют в изнасиловании 17-летней студентки из Великоберезнянского района.

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