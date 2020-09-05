На Николаевщине грузовик столкнулся с Mersedes: оба водителя погибли

На Николаевщине MAN столкнулся с Mersedes. Фото: Национальная полиция в Николаевской области.

В субботу, 5 сентября, возле села Виноградное Березанского района Николаевской области столкнулись автомобили MAN с полуприцепом и Mercedes-Benz Vario. Оба водителя погибли.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции в Николаевской области, за рулем грузовика находился мужчина 41 года, а "Мерседесом" управлял 30-летний гражданин Молдовы.

Правоохранители отметили, что все обстоятельства и причины аварии выясняются.

На Николаевщине произошло смертельное ДТП. Национальная полиция в Николаевской области

"Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц", – говорится в сообщении.

На Николаевщине грузовик столкнулся с Mercedes. Национальная полиция в Николаевской области

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