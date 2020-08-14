На Николаевщине девочка сожгла авто, играя со спичками. Фото

В Николаевской области трехлетняя девочка, играя спичками в Mazda, случайно подожгла автомобиль. Родителям вместе с соседями удалось потушить огонь и спасти напуганного ребенка с ожогами.

Несчастный случай произошел 13 августа на территории частного дома в селе Грейгово Витовского района. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в области (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу вниз).

Известно, что в пожаре девочка получила значительные ожоги, скорая доставила ее в областную детскую больницу.

Трехлетняя девочка сожгла Mazda, играя со спичками в авто (mk.dsns.gov.ua)

"Не отпускайте малолетних детей одних без присмотра во двор, чтобы избежать возможного увечья, а в отдельных случаях даже уберечь их жизни. Самое главное, выделяйте время на то, чтобы рассказать малышам о существующей опасности, чтобы ребенок знал, от чего надо держаться подальше и как себя вести в случае возникновения опасной ситуации", – призвали в ГСЧС.

Автомобиль сгорел, а девочка, поджегшая его, получила сильные ожоги (mk.dsns.gov.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье девушка сожгла себя возле римско-католического храма. Поданным полиции, она совершила самоубийство.