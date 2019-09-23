Главная Новости
23 сентября • обновлено в 10:09
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

На Николаевщине авто снесло жилой дом с людьми: видео

460 Читать материал на украинском

В Снигиревке Николаевской области автомобиль влетел в жилой дом, в котором находились люди.

Как говорится в сюжете "ТСН", в момент аварии внутри были 4-летний ребенок и двое взрослых. Мужчина как раз сидел на диване возле места удара и едва успел отскочить, когда проломилась стена.

Владельцы дома рассказали, что живут на повороте и им раньше уже въезжали в ограду или ворота, но чтобы в дом – впервые.

Авто въехало в дом

Авто въехало в дом

скриншот

Новости
Столкнулись лоб в лоб: в Днепре произошло смертельное ДТП. Фото

"За рулем легковушки был молодой парень, вероятно, без водительского удостоверения и на чужой машине. Автомобиль после такого тарана пришлось просто вытаскивать из дома. Делом теперь занимается полиция", - говорится в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса, погибли 9 человек.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Место
Украина Николаев
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel