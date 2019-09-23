На Николаевщине авто снесло жилой дом с людьми: видео

В Снигиревке Николаевской области автомобиль влетел в жилой дом, в котором находились люди.

Как говорится в сюжете "ТСН", в момент аварии внутри были 4-летний ребенок и двое взрослых. Мужчина как раз сидел на диване возле места удара и едва успел отскочить, когда проломилась стена.

Владельцы дома рассказали, что живут на повороте и им раньше уже въезжали в ограду или ворота, но чтобы в дом – впервые.

Авто въехало в дом скриншот

"За рулем легковушки был молодой парень, вероятно, без водительского удостоверения и на чужой машине. Автомобиль после такого тарана пришлось просто вытаскивать из дома. Делом теперь занимается полиция", - говорится в сюжете.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 сентября в селе Великий Молодьков Новоград-Волынского района Житомирской области произошло масштабное ДТП с участием грузовика и автобуса, погибли 9 человек.

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