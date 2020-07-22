На Николаевщине троих подростков обвинили в 'терроризме': избивают и грабят людей

В Николаевской области троих парней обвинили в избиении и грабежах людей в селе Зайчевское Витовского района.

Житель Николаева Денис Яроцкий написал обращение в "Южную правду", где рассказал, как молодые люди терроризируют село. По его словам трое парней 15, 17 и 18 лет избили его 16-летнего сына, когда тот возвращался с магазина.

"Магазины расположены в селе, за пару километров от дач, туда и ездим за продуктами. И вот в выходной день наш 16-летний сын Вадим решил сходить купить мороженого. На обратном пути его ждал "сюрприз" – подстерегли трое местных хулиганов и избили за то, что появился на "их территории", – рассказал мужчина.

Яроцкий отметил, что обратился в полицию, и было начато уголовное производство. Однако он не уверен, что обидчики его сына понесут наказание.

"Со слов людей, с которыми удалось пообщаться, выяснилось, что эта троица – Дмитрий Н., Артем К., и Александр Д. буквально терроризирует село. Например, проходя по сельской улице, дети местных жителей очень часто вынуждены отдавать им карманные деньги, то есть, пока не купишь "билет", спокойно не пройдешь. Еще есть информация, что были на счету кое-кого из упомянутых пареньков и угоны автомобилей, и кражи из магазинов", – рассказывал мужчина.

По словам Яроцкого, "сельские террористы" ранее раздели догола мальчика, при этом снимая это на видео. Также троицу обвинили в избиении другого ребенка.

"Еще удалось узнать, что живут парни за счет незаконной вырубки деревьев в местной лесополосе и продажи дров сельчанам… Все изложенное, думаю, шикарный повод для полиции уделить внимание ситуации в Зайчевском и заняться тремя парнями, которые превратили жизнь в селе на полтысячи дворов в настоящий кошмар", – добавил мужчина.

Как сообщал OBOZREVATEL, в центре Николаева на глазах не менее двух десятков подростков школьницы избили свою 15-летнюю сверстницу.