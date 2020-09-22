На Николаещине врачи "вручили" жене ампутированные ноги мужа: законно ли это и какое наказание грозит

В центральной городской больнице Нового Буга, что на Николаевщине, женщину заставили забрать ампутированные ноги своего мужа. Об этом сообщила ее подруга Оксана Киричишина на сессии районного совета 16 сентября. По ее словам, женщину попросили подождать пока закончится операция, а затем вынесли мешок с конечностями – для самостоятельной утилизации.

OBOZREVATEL выяснил детали инцидента, а также уточнил, нарушает ли это законодательство и что делать, если вас просят забрать анатомические материалы.

В больнице вины не признают

Из рассказа Оксаны Киричишиной выяснилось, что ее подруга страдает от эпилепсии. Когда женщине вручили злополучный мешок, она упала в обморок, потому что “чувствовала тепло этих ног у себя на плечах”.

На сессии был директор больницы и николаевский депутат Владимир Лущенко. В комментарии OBOZREVATEL он рассказал, что в райсовет женщину привели буквально за руку, а его слова на видео вырвали из контекста.

“Кто передавал ей ноги, я не знаю. Таким образом я не могу говорить о том, что ее кто-то заставлял. В большинстве случаев родственники по своей инициативе забирают конечности для захоронения на кладбище, чтобы после смерти там находилось все тело целиком. В остальных случаях мы передаем биологические материалы на утилизацию в компанию, которая этим занимается”, – объяснил директор больницы.

Владимир Лущенко подтвердил, что такой пациент действительно лечится в его клинике: он лично знает не только имена членов этой семьи, но и их домашний адрес. На все вопросы о пациенте руководитель медучреждения отвечать отказался, сославшись на конфиденциальность данных. При этом он уточнил, что имел в виду, когда заявил, что больнице необходимы средства на строительство нового центра по утилизации биоматериалов.

“Сейчас утилизацией занимается специализированная компания, с которой сотрудничает клиника. Если родственники не хотят забирать ампутированные конечности, мы решаем этот вопрос за средства больницы, другими словами, для наших пациентов эта услуга бесплатна. Когда я говорил о 300 тысячах, которые необходимы на строительство собственного центра, то имел в виду, что у нас на данный момент такого нет. Но это не означает, что мы отказываемся от утилизации”, – сказал Лущенко.

Выступление Оксаны Киричишиной в райсовете директор больницы назвал пиаром перед местными выборами.

“Она и ее муж – богатые люди в нашем городе, но для общины они не сделали ничего. А у нас хорошая клиника с современным оборудованием, и мы помогаем многим людям”, – заключил Лущенко.

Как должны утилизироваться медицинские отходы в Украине

Согласно указу №325 от 08.06.2015 года, медицинские отходы из категории B, к которой относятся ткани, органы, части тела, плацента и эмбрионы, подлежат кремации, а их вывоз за территорию медучреждений без предварительной дезинфекции не допускается. Также в 20-м пункте V раздела уточняется, что утилизацией могут заниматься только “предприятия с лицензией на совершение операций в сфере обращения с опасными отходами и имеющие сертифицированное оборудование”.

Заместитель главврача одной из крупных киевских больниц, который пожелал остаться анонимным, подтвердил нам, что процедура утилизации проводится именно так, как сказано в указе.

“Биоматериалы действительно отправляются на утилизацию. Иногда к нам обращаются родственники пациентов с просьбой похоронить части тела, но мы их не возвращаем. Более того, если по какой-то причине удаляется часть тела, она передается на патологогистологическое исследование”, – рассказал врач.

Наш источник также подчеркнул этический момент проблемы. По его словам, нет гарантии, что пациенты правильно утилизируют биоматериалы и они впоследствии не попадутся кому-то на глаза.

Что советуют делать в МОЗ?

Несмотря на то, что врачи не имеют права отдавать анатомические материалы даже по просьбе родственников пациентов, это распространенная практика в районных больницах.

Что делать в подобных ситуациях, OBOZREVATEL объяснили в МОЗ. По словам юриста министерства, понятие отходов описано в Законе Украины “Об отходах”, а именно во втором и третьем абзаце Статьи 1 этого закона. Также со ссылкой на вышеназванный указ №325 в МОЗ подтвердили, что передача органических операционных отходов категории B (органов и тканей) родственникам, в том числе по их желанию, не допускается.

“Поставщик медицинских услуг независимо от организационно-правовой формы и формы собственности должен планировать расходы на утилизацию отходов категории B, для которых установлен специальных порядок с их обращением”, – рассказал юрист МОЗ.

Таким образом ампутированные конечности должны быть переданы на сертифицированные предприятия, которые специализируются на их утилизации.

“Законодательством Украины предусмотрена административная или криминальная ответственность за нарушение правил обращения с отходами, если это создало безопасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды”, – уточнили в МОЗ.

Согласно Статье 82 Кодекса Украины про административные правонарушения, медучреждение или должностное лицо могут оштрафовать на сумму от 50 до 100 необлагаемых минимумов, а работника больницы – на сумму от 20 до 80 необлагаемых минимумов. В случае криминального правонарушения действуют Статьи 239 и 241 Криминального Кодекса, по которым могут оштрафовать на сумму до 4000 необлагаемых минимумов или посадить в тюрьму до трех лет с лишением права заниматься определенной деятельностью на такой же срок.

“Вопросом привлечения к ответственности лиц, которые совершили административное или криминальное правонарушение должны заниматься правоохранительные органы, которые уполномочены квалифицировать противозаконные действия. Для этого потерпевшему – пациенту или его родственнику – нужно обратиться с соответствующим заявлением, составленным на имя руководителя медучреждения (если он был проинформирован), на имя главврача или лечащего врача”, – подытожил пресс-секретарь МОЗ.

Какие правила действуют в ЕС

В Европе медицинские отходы не выделяются в отдельную категорию, а входят в разные группы, составленные по степени опасности. Таким образом правила обращения с ними регулируются общими для всех отходов нормами Евросоюза, которые отображены в национальных законодательствах государств-членов ЕС.

Согласно Директиве N 91/689/ЕЭС “Об опасных отходах”, анатомические субстанции относятся к классу опасных отходов. Сначала они должны пройти дезинфекцию медицинскими работниками в местах их образования, а затем могут быть утилизированы на специальных полигонах. Они, в свою очередь, также делятся в зависимости от опасности отходов. Для защиты окружающей среды полигоны рекомендуется оборудовать защитными экранами.